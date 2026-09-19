Haberler

Antalya Manavgat'ta Milli Emlak arazisinden izinsiz kum alan 3 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat'ta Milli Emlak arazisinden izinsiz kum alan 3 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
+60 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam jandarma devriyesi, Milli Emlak'a ait araziden izinsiz kum alındığını belirledi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken kum yüklü 2 kamyon ile iş makinesine el konuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Milli Emlak'a ait araziden izinsiz kum aldıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Kum yüklü 2 kamyon ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Aşağıışıklar Mahallesi Ulualan mevkisinde devriye görevi yapan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir iş makinesi ve 2 kamyonla Milli Emlak'a ait araziden izinsiz kum alındığını belirledi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla kum yüklü 2 kamyon ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu. Olayla ilgili H.S., A.S. ve M.A.K. gözaltına alınırken, adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor'da yıldız operasyonu! Fabinho ve Salah'ın ardından Boateng bombası

Trabzonspor dünya yıldızına doymuyor! Şehre getirildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün dönüşü acı son! 97 yaşındaki Yusuf Çelik'e çarpan sürücü kaçtı

Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı
Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi

14 yıl sonra aynı kabus! Polise özel yetki verildi
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi

44 yıldır Türkiye'de hizmet veren bankanın faaliyet izni kaldırıldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen ünlü isimler hakkında karar verildi
Brezilya'da 16 cinayetin şüphelisi, kadın kılığında kucağında çocukla yakalandı

Suç makinesi firari kadın kılığında kucağında çocukla yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor

Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı