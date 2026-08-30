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Manavgat Yangınının Enerjisi Düşürüldü

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya Manavgat’taki yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya Manavgat'taki yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangının enerjisini, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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