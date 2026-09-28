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Manavgat'ta devrilen tırın altında kalan 2 kadından birinin cenazesini ablası aldı

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Manavgat'ta devrilen tırın altında kalan 2 kadından birinin cenazesini ablası aldı
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Manavgat'ta dün akşam devrilen tırın altında kalan 2 kadından Rus uyruklu genç kadının cenazesi ablası tarafından teslim alındı. Ablası gözyaşlarına hakim olamazken genç kadının Çarşamba günü Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam tırın devrilmesi sonucu altında dorsenin altında kalarak hayatını kaybeden 2 kadından Rus uyruklu Arina Dautova'nın cenazesi ablası tarafından gözyaşları içinde teslim alındı.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen kazada Hüseyin Ç.'nin kullandığı 68 KD 606 ve 68 AGS 028 dorse plakalı tır, Çolaklı Süral kavşağında trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen Gürkan T.'nin (56) kullandığı 34 FZJ 464 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekiplerini yanı sıra, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki vatandaşların 2 kişinin tırın altında kaldığını söylemeleri üzerine olay yerine vinç çağırdı.

Ablası gözyaşlarına hakim olamadı

Devrilen tır çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda kaldırılırken, yol kenarında bulunan dolmuş durağına devrilen tırın altında kalan 2 kadının cansız bedenine ulaşıldı. Feci kazada hayatını kaybeden Rus uyruklu Arina Dautova (20) ve Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova'nın (23) cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazada hayatını kaybeden 2 genç kadından Arina Dautova'nın cenazesi bugün Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ablası ve yakınları tarağından teslim alındı. Cenazesinin teslim alınması sırasında Dautova'nın ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Adli Tıp'tan kardeşine ait eşyaların bulunduğu poşete bakarak uzun süre gözyaşı döken ablayı eşi ve yakınları sakinleştirdi.

Karşıya geçmek için bekliyorlarmış

Öte yandan Manavgat'ta bir otelde animatör olarak çalışan Arina Dautova ve aynı otelde çalışan arkadaşı Alyona Dovgalyova'nın yolun karşısında bulunan otel lojmanına geçmek için bekledikleri öğrenildi. Cenazesi ablası ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurum morgundan teslim alınan Arina Dautova'nın Çarşamba günü Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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