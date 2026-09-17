Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İbrahim Yavuz'un (48) kullandığı traktör, Sarılar Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA