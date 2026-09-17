Haberler

Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İbrahim Yavuz'un (48) kullandığı traktör, Sarılar Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatıldı: Bayrak indirildi

Krizde yeni perde! Gönderdeki bayrak böyle indirildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğitim-İş'in üniversite öğrencileri anketinden çarpıcı sonuç! Yüzde 68'i yurt dışına yerleşmeyi planlıyor

Üniversiteliler anketi cevapladı! 10 gençten 7'si aynı planda
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı

BDDK’dan bankalar için kritik sermaye kararı

Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan kararla şok oldu

Bebeğinin babasından 60 bin euro istedi! Mahkeme kararıyla şok oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak

Erdoğan'ın başdanışmanı, Öcalan'a verilen görevi ilk kez açıkladı
Şemsiyeyi kapatmak isteyen kuaför çalışanını rüzgar sürükledi! Aksaray'daki o anlar kamerada

Şemsiyeyi kapatmak isterken rüzgara kapıldı! Kurtuluşu ayağında
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu

Yıllar sonra bir aradalar! Sohbet hayli koyu