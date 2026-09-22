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Antalya Manavgat'ta kamyonetle otomobil çarpıştı, kazada yaralanan olmadı

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Antalya Manavgat'ta kamyonetle otomobil çarpıştı, kazada yaralanan olmadı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kamyonet refüjdeki trafik yön levhasını devirerek durabildi ve şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kamyonet trafik yön levhasına çarparak durabildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine sol şeritte seyir halindeki kapalı kasa kamyonet kavşak sistemine geldiğinde aniden sağ tarafa çevreyolu istikametine dönmek istedi. Bu sırada sağ şeritte ilerlemekte olan otomobil ile kamyonet çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve kapalı kasa kamyonetin refüjdeki trafik yön levhasını devirerek durabildiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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