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Manavgat'ta 35 ülkeye ihraç edilen Burmahan kirazı için coğrafi işaret süreci başladı

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Manavgat'ta 35 ülkeye ihraç edilen Burmahan kirazı için coğrafi işaret süreci başladı
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Manavgat'ta yetiştirilen ve 35 ülkeye ihraç edilen Burmahan kirazı için coğrafi işaret tescili süreci başlatıldı. Yaklaşık bin 500 dekar alanda üretimi 900 tona ulaşan kirazın erkenciliğiyle öne çıktığı, bu çalışmayla yöresel özelliklerinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yetiştirilen ve 35 ülkeye ihraç edilen Burmahan kirazı için coğrafi işaret başvuru çalışmaları başlatıldı.

Manavgat'a 68 kilometre uzaklıkta, 770 rakımlı Burmahan Mahallesi'nde ticari kiraz üretimi, 1986-1987 yıllarında ilk fidanların dikilmesiyle başladı. Manavgat Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2000'li yıllarda yapılan fidan dağıtımlarıyla üretim alanı genişletildi. Günümüzde yaklaşık bin 500 dekar alanda yetiştirilen ve üretimi yaklaşık 900 tona ulaşan Burmahan kirazının coğrafi işaret tescili için çalışma başlatıldı.

Erkenciliğiyle öne çıkıyor

Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kapaklı, Burmahan kirazının erkenciliğiyle öne çıktığına dikkat çekti. Coğrafi işaret başvuru sürecinde üreticilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlandıklarını ifade eden Kapaklı, "Günümüzde yaklaşık bin 500 dekar alanda üretimi yapılan ve yaklaşık 900 ton üretim hacmi bulunan Burmahan Kiraz erkenciliği ile ön plana çıkmaktadır. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'müz teknik personelleri İlçemizin önemli tarımsal değerlerinden Burmahan Kirazı'nın coğrafi işaret tescili kapsamında sahada üreticilerimizle bir araya gelerek görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Üreticilerimizin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak, Burmahan Kirazı'nın yöresel özelliklerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla coğrafi işaret başvuru çalışmalarımızı sürdürülmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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