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Antalya Manavgat'ta alev alan kamyonu bariyerlere yönlendiren sürücü yaralandı

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Antalya Manavgat'ta alev alan kamyonu bariyerlere yönlendiren sürücü yaralandı
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Antalya Manavgat'ta seyir halindeki kamyonun motor bölümü alev aldı; freni boşalan araç rampa aşağı kontrolsüz ilerledi. Sürücü, karşı şeritteki araçlara çarpmamak için kamyonu bariyerlere yönlendirdi; son anda atlayınca yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünde alev alan kamyonu bariyerlere çarparak durdurabilen sürücü, yaralandı.

Seyfettin Basan idaresindeki 19 UF 554 plakalı nakliyat kamyonunun motor bölümünden, Konya- Antalya kara yolunda ilerlerken dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü Basan, aracı durdurdu.

Bu sırada frenin boşalması üzerine kamyon, rampa aşağı kontrolsüz bir şekilde hareket etmeye başladı.

Basan, karşı şeritteki araçlara çarpmamak amacıyla kamyonunu bariyerlere yönlendirdi.

Son anda kamyondan atlayan sürücü yaralandı.

Kamyon ise bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.

Basan, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların zarar görmemesi için kendi hayatını riske attığını ifade etti.

Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen kamyonundan bariyerlere çarpmadan önce son anda atlamayı başardığını dile getiren Basan, "Araç bariyerleri aşsaydı uçuruma gidecekti. Son anda atlamayı başardığım için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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