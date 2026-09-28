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Manavgat'taki kazada ölen Rus kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

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Manavgat'taki kazada ölen Rus kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
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Manavgat'ta otomobille çarpışan TIR'ın devrildiği kazada durakta yaşamını yitiren Rus kadının cenazesi, ablası ve yakınlarınca Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Aynı kazada ölen Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova'nın cenazesini almaya henüz gelen olmadı.

RUS KADININ CENAZESİ ALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan TIR'ın devrildiği kazada durakta yaşamını yitiren Rus Arina Dautova'nın cenazesi, ablası ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Dautova'nın ablası, cenazenin alınması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Uzun süre kendine gelemeyen abla, yakınlarının yardımıyla araca bindirildi. Dautova'nın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova'nın cenazesini teslim almaya henüz gelen olmadığı kaydedildi.

Arda KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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