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Antalya Manavgat'ta eski Tarım İlçe Müdürlüğü arazisi çöplüğe dönüştü

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Antalya Manavgat'ta eski Tarım İlçe Müdürlüğü arazisi çöplüğe dönüştü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski Tarım İlçe Müdürlüğü binasının yıkılmasıyla boşalan arazi bakımsızlık nedeniyle çöplüğe döndü. Çevredekilerin otopark olarak kullandığı alanda biriken çöpler kötü kokuyla rahatsızlık veriyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arazi bir taraftan otopark olarak kullanılırken, bir taraftan da çöplük olarak kullanılıyor.

Manavgat'ta Antalya Caddesinde bulunan Tarım İlçe Müdürlüğü hizmet binasının taşınmasının ardından eski binanın yıkıldı. Yukarı Hisar Mahallesi'nde bulunan eski eski hizmet binasının bulunduğu arazi ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle çöp yuvasına döndü. Çevredeki işyerleri ve bölgede işi olan vatandaşların otopark olarak kullandığı boş arsa, atılan çöpler nedeniyle tam anlamıyla çöplüğe dönüştü.

Oluşan kötü koku ise çevredeki vatandaşlara rahatsızlık veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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