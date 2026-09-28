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Antalya Manavgat'ta seyir halindeki kamyon alev aldı, sürücü yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonun motor kısmından alev alması sonucu sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında kamyon kullanılamaz hale gelirken yaralı sürücü Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Seyfettin Basan'ın (48) kullandığı 19 UF 554 plakalı kamyon, D-687 kara yolu Manavgat-Konya istikametinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan sürücü Seyfettin Basan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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