Manavgat'ta araçta tabancayla oynayan 4 gençten 1 kişi başından yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçta bulunan 4 gencin tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, 23 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi Hasanlar Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir araçta bulunan 4 arkadaş, tabancayla oynadı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan mermi, gruptaki kişilerden C.A.'nın (22) başına isabet etti. Hayati tehlikesi bulunan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından silah muhafaza altına alındı. Manavgat Olay Yeri İnceleme ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili Y.E.Ö. (22), U.C.A (22) ve Ç.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı