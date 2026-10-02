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Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğularak yaralının yanından ayrılmadı, yaralı 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sürücünün yerde olduğunu gören otomobil sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı, yaralının başından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Parkı yanındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y idaresindeki 07 BTT 203 plakalı motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki 07 BLD 581 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü T.Y yaralandı.

Kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu, yaralının yanından ayrılmadı

Kaza sonrası otomobil sürücüsü A. Ç. aracında kazanın şokuyla dakikalarca aracından çıkmadı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan indirilen kadın, çarptığı motosikletliyi görünce gözyaşlarını tutamadı. Yaralının yanından ayrılmayan sürücüyü çevredekiler ve polis ekipleri teskin etmeye çalıştı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, sokak üzerinde park halinde bulunan servis aracının yolun büyük bölümünü kapatması nedeniyle hem kendisinin hem de diğer sürücünün görüş açısının kapandığını belirterek, kazaya park halindeki aracın neden olduğunu öne sürdü.

Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde servis aracının kavşak yakınında park halinde bulunduğu görülürken, aracın daha sonra sürücüsü tarafından bulunduğu yerden kaldırıldığı gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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