Antalya Manavgat'ta Milli Emlak arazisinden izinsiz kum alan 3 kişi gözaltına alındı

Antalya Manavgat'ta Milli Emlak arazisinden izinsiz kum alan 3 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, Milli Emlak arazisinden izinsiz kum alan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan iş makinesi ile kum yüklü iki kamyona Cumhuriyet savcısının talimatıyla el konuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Milli Emlak arazisinden izinsiz kum aldığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Aşağıışıklar Mahallesi Ulualan mevkisinde devriye görevi yapan merkez jandarma karakolu ekipleri, bir iş makinesi ile iki kamyonun Milli Emlak arazisinden kum aldığını tespit etti.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda kum yüklü kamyonlar ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu.
Olayla ilgili H.S, A.S. ve M.A.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA