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Manavgat'ta TIR dolmuş durağına devrildi, 2 kişi öldü, TIR sürücüsü gözaltına alındı

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Manavgat'ta TIR dolmuş durağına devrildi, 2 kişi öldü, TIR sürücüsü gözaltına alındı
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Manavgat'ta kavşakta otomobille çarpışan TIR'ın dolmuş durağına devrilmesi sonucu durağındaki 2 kişi yaşamını yitirdi. Hafif yaralı TIR sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan TIR, dolmuş durağının üzerine devrildi. Duraktaki Rusya uyruklu Arina Dautova (20) ve Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova (23) yaşamını yitirdi, TIR'ın hafif yaralı şoförü ise gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Çolaklı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. H.Ç.'nin kullandığı 68 KD 606 çekici, 68 AGS 028 dorse plakalı TIR, kavşağa geldiğinde aynı istikamette seyreden G.T.'nin kullandığı 34 FZJ 464 plakalı otomobile ve trafik ışıkları direğine çarpıp, yol kenarındaki dolmuş durağına devrildi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazayı görenlerin, TIR'ın devrildiği yerde 2 kişinin bulunduğunu söylemeleri üzerine, ekipler bölgeye çağırdıkları vinçle çalışma yaptı. Devrilen TIR, çekici ve iş makineleriyle uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı. TIR'ın dorsesinin altında kaldığı belirlenen Arina Dautova ve Alyona Dovgalyova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayı hafif yaralı atlatan TIR'ın sürücüsü H.Ç. ise hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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