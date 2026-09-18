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Devrilen traktörün altında kalan öğretmen hayatını kaybetti

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Devrilen traktörün altında kalan öğretmen hayatını kaybetti
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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), – ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan öğretmen İbrahim Yavuz (48), hayatını kaybetti.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), – ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan öğretmen İbrahim Yavuz (48), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Oymapınar Mahallesi Seki mevkisinde meydana geldi. İbrahim Yavuz'un kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi. Yavuz, traktörün altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle traktörün altından çıkardığı İbrahim Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz'un cansız bedeni incelemenin ardından morga götürüldü. Haberi alarak kaza yerine gelen İbrahim Yavuz'un yakınları ve mahalleli, büyük üzüntü yaşadı. Evli ve 2 çocuk babası Yavuz'un, Manavgat Şelale Anadolu Lisesi'nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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