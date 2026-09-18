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Yasak olmasına rağmen ’U’ dönüşü yapmak isteyen alkollü sürücü kaza yaptı

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Yasak olmasına rağmen ’U’ dönüşü yapmak isteyen alkollü sürücü kaza yaptı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyarı levhasını dikkate almayarak ‘U’ dönüşü yapmak isteyen otomobil kaza yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyarı levhasını dikkate almayarak 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil kaza yaptı. Kazada diğer araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, 'U' dönüşü yapan otomobilin sürücüsü 1.13 promil alkollü çıktı.

Kazada, Manavgat ilçesi Side kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde yan yolda Alanya istikametine seyir halindeki Mustafa C. K.'nın kullandığı 07 AOL 054 plakalı otomobil kavşak sistemine geldiğinde köprü altında 'U' dönüşü yamakta olan Alaaddin D.'nin kullandığı 35 SDK 31 plakalı otomobil ile çarpıştı.

1.13 promel alkollü çıktı

Kazada yaralanan 07 AOL 054 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa C. K. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde 35 SDK 31 plakalı araç sürücüsü Alaaddin D.'nin 1.13 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 5 yıl içerisinde 2. kez alkollü araç kullanırken yakalanması nedeniyle 50 Bin TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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