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Manavgat'ta motosiklet sürücüsü forkliftin vinç demirine çarparak hayatını kaybetti

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Manavgat'ta motosiklet sürücüsü forkliftin vinç demirine çarparak hayatını kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yol ortasında duran forkliftin vinç demirlerine çarptıktan sonra kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Forklift sürücüsü gözaltına alındı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki forkliftin vinç demirlerine çarpan motosiklet sürücüsü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Sanayi Mahallesi 2055 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Yiğit Söyler'in kullandığı 07 BVU 732 plakalı motosiklet, arızalandığı için yol ortasında duran Şifa Ç.'nin kullandığı tescil kaydı bulunmayan forkliftin ön vinç demir kısımlarına çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken forkliftin vinç demirine başını çarparak motosikletten yere düştüğü anlar kayda girdi. Ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Yiğit Söyler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Forklift sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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