Kütahya Haber, Kütahya Son Dakika Haberleri - Haberler

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KÜTAHYA

Kütahya haber, Kütahya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu

U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu

Kütahya - 6 Dakika Önce
Rektör Aldemir, Adım Üniversiteleri toplantısına katıldı

Rektör Aldemir, Adım Üniversiteleri toplantısına katıldı

Kütahya - 41 Dakika Önce
'Öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge rakamına kavuştu'

"Öğretmenlerimiz 3600 ek gösterge rakamına kavuştu"

Kütahya - 52 Dakika Önce
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Kütahya - 1 Saat Önce
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti

Kütahya - 1 Saat Önce
Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji'den 32 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Kütahya - 9 Saat Önce
Abdülhamit Han kimdir? Abdülhamit Han hayatı ve biyografisi nedir?

Abdülhamit Han kimdir? Abdülhamit Han hayatı ve biyografisi nedir?

Kütahya - Dün 19:49
ATV Esra Erol'da CANLI izle! 13 Haziran Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

ATV Esra Erol'da CANLI izle! 13 Haziran Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Kütahya - Dün 16:46
Eskişehir'e 4 günde metrekareye 81,4 kilo yağış düştü

Eskişehir'e 4 günde metrekareye 81,4 kilo yağış düştü

Kütahya - Dün 16:12

Kütahya

Nüfus266.784 (2018 itibarıyla)
Hava Durumu - 2424°

Sağanak Yağmurlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:32 		Öğle
13:05 		İkindi
17:02 		Akşam
20:35 		Yatsı
22:20
ValiAli Çelik
Bld. BaşkanıAlim Işık - (MHP)
Valilik Sitesi http://www.kutahya.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.kutahya.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiEge Bölgesi
İlçe Sayısı12
Yüzölçümü12 km2
Rakım970m
Posta Kodu43000
Alan Kodu274
Plaka Kodu43
Koordinatı39.42417, 29.98333
Kütahya Seçim Sonuçları
Kütahya Gündemindeki Kişiler
Kütahya Haber Dağılımı
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya - Dün 14:30
Domaniç'te küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulaması

Domaniç'te küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulaması

Kütahya - Dün 13:22
Zor durumdaki İsmail Amca'ya Vali Çelik sahip çıktı

Zor durumdaki İsmail Amca'ya Vali Çelik sahip çıktı

Kütahya - Dün 12:15
UNESCO sanatçısı Hamza Üstünkaya'nın adı sokakta yaşayacak

UNESCO sanatçısı Hamza Üstünkaya'nın adı sokakta yaşayacak

Kütahya - Dün 10:36
400 sporcu 2 günde bisikletle 300 kilometre yaptı

400 sporcu 2 günde bisikletle 300 kilometre yaptı

Kütahya - Dün 09:58
Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Sağanak yağışlar birçok kentte hayatı felç etti! Ankara'da 3 kişi öldü, Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Kütahya - Dün 08:32
Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Sağanak yağış Türkiye'yi esir aldı! Meteoroloji'den 41 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Kütahya - Dün 07:23
Tavşanlı'da şüpheli çanta paniği

Tavşanlı'da şüpheli çanta paniği

Kütahya - 12.06.2022
MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi

Kütahya - 12.06.2022
Hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya - 12.06.2022
Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi açıldı

Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi açıldı

Kütahya - 12.06.2022
BALIKESİR - Trafik kazasında hayatını kaybeden Konak, defnedildi

BALIKESİR - Trafik kazasında hayatını kaybeden Konak, defnedildi

Kütahya - 12.06.2022
Başkan Alim Işık: 'Kütahya Belediyesi olarak girişimcilerimizin yanındayız'

Başkan Alim Işık: "Kütahya Belediyesi olarak girişimcilerimizin yanındayız"

Kütahya - 12.06.2022
Ukraynalı aile, şifalı sularıyla ünlü Ilıca'ya hayran kaldı

Ukraynalı aile, şifalı sularıyla ünlü Ilıca'ya hayran kaldı

Kütahya - 12.06.2022
Kütahya'da fırtına; ormanda yüzlerce ağaç devrildi

Kütahya'da fırtına; ormanda yüzlerce ağaç devrildi

Kütahya - 12.06.2022
Eskişehir'de 500 polisle asayiş uygulaması yapıldı

Eskişehir'de 500 polisle asayiş uygulaması yapıldı

Kütahya - 12.06.2022
Simavlı şehitler mezarları başında anıldı

Simavlı şehitler mezarları başında anıldı

Kütahya - 12.06.2022
Kütahya'nın sembolü olan vazo ve Atatürk anıtı böyle taşındı

Kütahya'nın sembolü olan vazo ve Atatürk anıtı böyle taşındı

Kütahya - 12.06.2022
Türkiye yağışlara teslim! Meteoroloji'den 34 ilimiz için peş peşe sarı kodlu uyarı

Türkiye yağışlara teslim! Meteoroloji'den 34 ilimiz için peş peşe sarı kodlu uyarı

Kütahya - 12.06.2022
Etili köyünde bahar konseri

Etili köyünde bahar konseri

Kütahya - 12.06.2022
Bakkal dükkanındaki veresiye defteri ve kol saatinden uyuşturucu çıktı

Bakkal dükkanındaki veresiye defteri ve kol saatinden uyuşturucu çıktı

Kütahya - 12.06.2022
Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı

Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı

Kütahya - 12.06.2022
Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı

Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı

Kütahya - 12.06.2022
Kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

Kütahya - 12.06.2022
Kütahya'da hortum felaketi

Kütahya'da hortum felaketi

Kütahya - 11.06.2022
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: Veresiye defteri ve kol saatinden uyuşturucu çıktı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: Veresiye defteri ve kol saatinden uyuşturucu çıktı

Kütahya - 11.06.2022
Kütahya'da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi

Kütahya'da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi

Kütahya - 11.06.2022
Kütahya'da sit alanında izinsiz kazı yapan 3 şahıs polisten kaçamadı

Kütahya'da sit alanında izinsiz kazı yapan 3 şahıs polisten kaçamadı

Kütahya - 11.06.2022
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Kütahya - 11.06.2022
Kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

Kütahya - 11.06.2022
Şüphelenilen araçtan 74.36 gram metamfetamin ele geçirildi

Şüphelenilen araçtan 74.36 gram metamfetamin ele geçirildi

Kütahya - 11.06.2022
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '(Ankara'daki sağanak) Yağışlar 40 yerleşim yerinde etkili oldu'

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "(Ankara'daki sağanak) Yağışlar 40 yerleşim yerinde etkili oldu"

Kütahya - 11.06.2022
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (5)

Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (5)

Kütahya - 11.06.2022
Kütahya'da renkli reçete operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da renkli reçete operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kütahya - 11.06.2022
Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı

Sırt çantasından 1647 uyuşturucu hap çıktı

Kütahya - 11.06.2022
Yağışlı hava önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek

Yağışlı hava önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek

Kütahya - 11.06.2022
Tavşanlı'da usulsüz yazdırdıkları renkli reçeteleri satan iki şüpheli tutuklandı

Tavşanlı'da usulsüz yazdırdıkları renkli reçeteleri satan iki şüpheli tutuklandı

Kütahya - 11.06.2022
Etili köyünde bahar konseri

Etili köyünde bahar konseri

Kütahya - 11.06.2022
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali Bilecik'te yapıldı

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali Bilecik'te yapıldı

Kütahya - 11.06.2022
PKK/KCK'nın 'ateşin çocukları' oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı

PKK/KCK'nın "ateşin çocukları" oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı

Kütahya - 11.06.2022
PKK/KCK'nın 'Ateşin Çocukları' oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı

PKK/KCK'nın "Ateşin Çocukları" oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı

Kütahya - 11.06.2022
Son Dakika! Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı

Son Dakika! Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı

Kütahya - 11.06.2022
Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı

Jandarma'dan PKK'nın şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına darbe: 26 gözaltı

Kütahya - 11.06.2022
Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kütahya - 11.06.2022
Belediye Kütahyaspor, Güldüren ile yeniden anlaştı

Belediye Kütahyaspor, Güldüren ile yeniden anlaştı

Kütahya - 11.06.2022
Şifalı kaplıca suyunun turizme kazandırılmasını istiyorlar

Şifalı kaplıca suyunun turizme kazandırılmasını istiyorlar

Kütahya - 11.06.2022
Tavşanlı'da bir otomobil takla attı: 1 yaralı

Tavşanlı'da bir otomobil takla attı: 1 yaralı

Kütahya - 11.06.2022
Nilüfer deryasında mest eden manzara

Nilüfer deryasında mest eden manzara

Kütahya - 11.06.2022
Kütahya'da 'Zafer Meydanı Yenileme' projesinde temel atıldı

Kütahya'da 'Zafer Meydanı Yenileme' projesinde temel atıldı

Kütahya - 11.06.2022
Başkan Işık: 'Kütahya, genç dostu, öğrenci dostu bir şehir olacak'

Başkan Işık: "Kütahya, genç dostu, öğrenci dostu bir şehir olacak"

Kütahya - 11.06.2022
'Dur' ihtarına uymayan araçtan atılan gözlük kutusundan uyuşturucu madde çıktı

"Dur" ihtarına uymayan araçtan atılan gözlük kutusundan uyuşturucu madde çıktı

Kütahya - 11.06.2022
Şırnak'ta 19 şehit adına 'Şehitler Kütüphanesi' açıldı

Şırnak'ta 19 şehit adına "Şehitler Kütüphanesi" açıldı

Kütahya - 10.06.2022
Meteorolojiden son dakika uyarısı

Meteorolojiden son dakika uyarısı

Kütahya - 10.06.2022
Kütahya'da altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 9 zanlı yakalandı

Kütahya'da altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 9 zanlı yakalandı

Kütahya - 10.06.2022
Hisarcık'ta jandarmadan izinsiz kazı operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı

Hisarcık'ta jandarmadan izinsiz kazı operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya - 10.06.2022
DEKOYAP'tan büyük başarı

DEKOYAP'tan büyük başarı

Kütahya - 10.06.2022
Motul Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayağı Uşak'ta yapılacak

Motul Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayağı Uşak'ta yapılacak

Kütahya - 10.06.2022
YÖK Başkanı Özvar, ADIM Üniversiteleri Birliği toplantısında konuştu

YÖK Başkanı Özvar, ADIM Üniversiteleri Birliği toplantısında konuştu

Kütahya - 10.06.2022
Kütahya'da Zafer Meydanı yenileme çalışmaları başladı

Kütahya'da Zafer Meydanı yenileme çalışmaları başladı

Kütahya - 10.06.2022
Hisarcıklı kadınların hayır geleneğini

Hisarcıklı kadınların hayır geleneğini

Kütahya - 10.06.2022
Öğrenciler robotik kodlama ile 'Büyük Taarruzu' anlattı

Öğrenciler robotik kodlama ile 'Büyük Taarruzu' anlattı

Kütahya - 10.06.2022
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya - 10.06.2022
ATV Esra Erol'da CANLI izle! 10 Haziran Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

ATV Esra Erol'da CANLI izle! 10 Haziran Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Kütahya - 10.06.2022
YÖK Başkanı Özvar: 'Artık tamamen yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim'

YÖK Başkanı Özvar: "Artık tamamen yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim"

Kütahya - 10.06.2022
Gediz Belediyesi'nden 'Merhaba bebek' projesi

Gediz Belediyesi'nden "Merhaba bebek" projesi

Kütahya - 10.06.2022
2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak

2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak

Kütahya - 10.06.2022
Gediz Muratdağı yatırım inşaatları hızla devam ediyor

Gediz Muratdağı yatırım inşaatları hızla devam ediyor

Kütahya - 10.06.2022
Muşlu atlet, hem madalyaları hem de ailesinin desteğini kazandı

Muşlu atlet, hem madalyaları hem de ailesinin desteğini kazandı

Kütahya - 10.06.2022
10 aylık Beren Nisa bebek laparoskopiyle sağlığına kavuştu

10 aylık Beren Nisa bebek laparoskopiyle sağlığına kavuştu

Kütahya - 10.06.2022
Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser

Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser

Kütahya - 10.06.2022
Kütahya'da iki kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da iki kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya - 10.06.2022
10 Haziran 2022 Kütahya hava durumu nasıl? Meteoroloji Kütahya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

10 Haziran 2022 Kütahya hava durumu nasıl? Meteoroloji Kütahya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Kütahya - 10.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Haziran 2022

Kütahya - 09.06.2022
YÖK Başkanı Özvar ve rektörler, Aizanoi Antik Kent'i ziyaret etti

YÖK Başkanı Özvar ve rektörler, Aizanoi Antik Kent'i ziyaret etti

Kütahya - 09.06.2022
Bilecik'te Kur'an kursu öğrencilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Bilecik'te Kur'an kursu öğrencilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Kütahya - 09.06.2022
Yerel kuvvetli yağışlar etkisini devam ettirecek

Yerel kuvvetli yağışlar etkisini devam ettirecek

Kütahya - 09.06.2022
12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı

12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı

Kütahya - 09.06.2022
Yurtta yerel kuvvetli yağışlar 3 gün boyunca etkili olacak

Yurtta yerel kuvvetli yağışlar 3 gün boyunca etkili olacak

Kütahya - 09.06.2022
Başkan Alim Işık, çalışmaları yerinde inceledi, projeleri hakkında bilgiler verdi

Başkan Alim Işık, çalışmaları yerinde inceledi, projeleri hakkında bilgiler verdi

Kütahya - 09.06.2022
Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kütahya - 09.06.2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 ana su havzasında 19 proje başlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 ana su havzasında 19 proje başlattı

Kütahya - 09.06.2022
8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı

Kütahya - 09.06.2022
ATV Esra Erol'da CANLI izle! 9 Haziran Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

ATV Esra Erol'da CANLI izle! 9 Haziran Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Kütahya - 09.06.2022
Öğretmenevinde çıkan yangında balkondan atlayan kişi yaralandı

Öğretmenevinde çıkan yangında balkondan atlayan kişi yaralandı

Kütahya - 09.06.2022
Gediz'de polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Gediz'de polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Kütahya - 09.06.2022
Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Gediz Öğretmenevi alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Kütahya - 09.06.2022
44 yıl sonra üniversiteye dönen Kütahyalı esnaf diploma törenine üç torunu ile katıldı

44 yıl sonra üniversiteye dönen Kütahyalı esnaf diploma törenine üç torunu ile katıldı

Kütahya - 09.06.2022
Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi

Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi

Kütahya - 09.06.2022
Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti

Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası Vali Kızılkaya 13 yaralıyı ziyaret etti

Kütahya - 09.06.2022
Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı

Bilecik'te kamyona çarpan minibüsteki 13 kişi yaralandı

Kütahya - 09.06.2022
Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili Kahraman'a fahri doktora

Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili Kahraman'a fahri doktora

Kütahya - 08.06.2022
Kütahya, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu bölümünde bulunan ildir. 3000 yıllık bir geçmişi olduğu düşünülen şehir, sayısız savaşa da sahne olmuştur. En son Büyük Taarruzla beraber şehir Yunanlılardan kurtulmuş ve 1923’de vilayet olmuştur. Yüzölçümü 12.043 km2 olan Kütahya’nın Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Merkez, Pazarlar, Şaphane, Simav ve Tavşanlı olmak üzere 13 tane ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kütahya haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kütahya son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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