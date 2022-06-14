Kütahya Haber, Kütahya Son Dakika Haberleri - Haberler

KÜTAHYA
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Kütahya
Sağanak Yağmurlu
|İmsak
03:32
|Öğle
13:05
|İkindi
17:02
|Akşam
20:35
|Yatsı
22:20
|Vali
|Ali Çelik
|Bld. Başkanı
|Alim Işık - (MHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.kutahya.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.kutahya.bel.tr/
|Bölgesi
|Ege Bölgesi
|İlçe Sayısı
|12
|Yüzölçümü
|12 km2
|Rakım
|970m
|Posta Kodu
|43000
|Alan Kodu
|274
|Plaka Kodu
|43
|Koordinatı
|39.42417, 29.98333
|Kütahya Seçim Sonuçları
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