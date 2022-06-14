Kütahya Haber, Kütahya Son Dakika Haberleri - Haberler

Kütahya 266.784 (2018 itibarıyla) 266.784 24° 24° Sağanak Yağmurlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:32 Öğle

13:05 İkindi

17:02 Akşam

20:35 Yatsı

22:20 Vali Ali Çelik Bld. Başkanı Alim Işık - (MHP) Valilik Sitesi http://www.kutahya.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.kutahya.bel.tr/ Bölgesi Ege Bölgesi İlçe Sayısı 12 Yüzölçümü 12 km2 Rakım 970m Posta Kodu 43000 Alan Kodu 274 Plaka Kodu 43 Koordinatı 39.42417, 29.98333 Kütahya Seçim Sonuçları

Kütahya, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu bölümünde bulunan ildir. 3000 yıllık bir geçmişi olduğu düşünülen şehir, sayısız savaşa da sahne olmuştur. En son Büyük Taarruzla beraber şehir Yunanlılardan kurtulmuş ve 1923’de vilayet olmuştur. Yüzölçümü 12.043 km2 olan Kütahya’nın Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Merkez, Pazarlar, Şaphane, Simav ve Tavşanlı olmak üzere 13 tane ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kütahya haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kütahya son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.