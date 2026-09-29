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Kütahya'da 2 çocuk annesi, iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü; şüpheli yakalandı

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Kütahya'da 2 çocuk annesi, iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü; şüpheli yakalandı
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Kütahya'nın Pirler Mahallesi'ndeki iş yerinde 51 yaşındaki 2 çocuk annesi, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Salih T., polisin Gaybiefendi Mahallesi'ndeki operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Kütahya'da 51 yaşındaki 2 çocuk annesi, kendi iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre olay, Pirler Mahallesi'nde bulunan tarihi Germiyan Sokak'taki hediyelik eşya satışının yapıldığı dükkanında meydana geldi. İki çocuk annesi 51 yaşındaki Nalan Temelkıran, iş yerinde bulunduğu sırada dükkana gelen Salih T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırının ardından çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Temelkıran'ın hayatını kayebttiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Temelkıran'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Salih T.'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı araştırma ve takip sonucunda şüphelinin Gaybiefendi Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Salih T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Nalan Temelkıran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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