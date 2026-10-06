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Kütahya'da oğlu haber alamayınca eve geldi, 74 yaşındaki kişiyi ölü buldu

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Kütahya'da yalnız yaşayan 74 yaşındaki kişi, Sultanbağı Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Haber alamayan oğlunun ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, cenazesi kesin ölüm nedeni için morga götürüldü.

Kütahya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Sultanbağı Mahallesi Yeşil Sokak'taki iki katlı müstakil evde yalnız yaşayan H.A'dan (74), haber alamayan oğlu, eve geldi.

Babasını hareketsiz bulan kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. H.A'nın cenazesi, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü.

H.A'nın kalp yetmezliği ve bazı sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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