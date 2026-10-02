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Kütahya'da velilere Sosyal Hizmet Merkezi'nce aile içi şiddet eğitimi verildi

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Kütahya'da velilere Sosyal Hizmet Merkezi'nce aile içi şiddet eğitimi verildi
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Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, velilere farkındalık eğitimleri düzenledi. Eğitimlerde Zafertepe Ortaokulu velilerine davranış problemleri, Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerine aile içi şiddet anlatıldı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından velilere yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

Sosyolog ve AEP Eğiticisi Meltem Yıldırım Tekeli tarafından farklı günlerde düzenlenen eğitimlerde, Zafertepe Ortaokulu velilerine "Davranış Problemleri ve Başa Çıkma Yolları", Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerine ise "Aile İçi Şiddet" konuları anlatıldı.

Eğitimlerde velilerin çocukların davranış problemlerine yönelik doğru yaklaşım geliştirmeleri ve aile içi iletişim konusunda farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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