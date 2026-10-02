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Hisarcık Kaymakamı Atam, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti

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Hisarcık Kaymakamı Atam, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti
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Kütahya Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde yaşlılarla sohbet eden Atam, onların hatıralarını dinledi ve büyüklerin her zaman baş tacı olduğunu belirterek sağlık ve huzur diledi.

Kütahya Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Atam, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında ilçede yaşayan büyükleri ziyaret etti. Ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarla sohbet eden Atam, onların hatıralarını dinleyerek tecrübelerini ve hayat hikayelerini paylaştı.

Büyüklerin toplumun hafızası ve değerlerin en kıymetli taşıyıcıları olduğunu ifade eden Kaymakam Atam, yaşlıların her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

Yaşlı vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini ileten Atam, "Toplumumuzun hafızası ve değerlerimizin en kıymetli taşıyıcıları olan büyüklerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve nice güzel yıllar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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