Meteoroloji, Eskişehir ve Kütahya çevresinde kuvvetli yağış ile rüzgara karşı uyardı

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, yerel kuvvetli yağış ile rüzgara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu; Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, öğle saatlerinde orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji tarafından paylaşılan raporda kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Eskişehir ve Kütahya'nın kuzey kesimleri ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Öte yandan, gün içerisinde Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 21 derece ile Sarıcakaya, en düşük ise 12 derece ile Mihalıççık ilçesinde olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı