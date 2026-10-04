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AK Partili Demir, Kütahya'da 546 köye uygun fiyatlı yerli kömür hazırlığını açıkladı

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AK Partili Demir, Kütahya'da 546 köye uygun fiyatlı yerli kömür hazırlığını açıkladı
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AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya'daki 546 köye uygun fiyatlı yerli kömür ulaştırılması için hazırlık yürütüldüğünü açıkladı. Uygulamayla köylerde yaşayan vatandaşların kış aylarındaki ısınma giderlerinin azaltılması hedefleniyor.

Ak Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı ilçesindeki Göbel Kaplıcaları'nda düzenlenen basın toplantısında Kütahya'nın köylerinde yaşayan vatandaşların uygun fiyatlı yerli kömüre ulaşabilmesi amacıyla çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Planlanan uygulamanın kent genelindeki 546 köyü kapsaması hedefleniyor.

Kütahya'da özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kış aylarında ısınma giderlerini azaltmaya yönelik bir çalışma yürütüldüğünü belirten AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, köylerde yaşayan vatandaşlara uygun fiyatlı yerli kömür ulaştırılması için hazırlık yapıldığını söyledi.

Göbel Kaplıcaları'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir, planlanan sistemin Kütahya genelindeki 546 köyü kapsamasının hedeflendiğini ifade etti.

Talepler muhtarlar aracılığıyla toplanacak

Planlanan uygulamaya göre kömür ihtiyacı bulunan vatandaşların taleplerinin köy muhtarları aracılığıyla toplanması öngörülüyor. Toplanan taleplerin ardından kömürün kaymakamlıkların koordinasyonuyla vatandaşlara ulaştırılması planlanıyor.

Bu yöntemle kömür dağıtım sürecinin köylerdeki yerel idareciler aracılığıyla yürütülmesi ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin toplu şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Valilik bünyesinde şirket kurulacak

Mehmet Demir, kömür satışlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kütahya Valiliği bünyesinde bir şirket kurulmasının planlandığını açıkladı.

Söz konusu şirketin kurulmasının ardından satış ve dağıtım sürecine ilişkin çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. Demir, mevcut hazırlıkların yaklaşık 1-2 hafta içerisinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte köylerde yaşayan vatandaşların yerli kömüre daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Fiyat ve dağıtım miktarı henüz netleşmedi

Planlanan çalışmayla ilgili ayrıntıların ise önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor. Kömürün satış fiyatı, hane başına verilecek kömür miktarı ve dağıtım tarihinin henüz kesinleşmediği bildirildi.

Yetkililerin yapacağı çalışmaların ardından söz konusu detayların belirlenmesi ve uygulamanın kapsamına ilişkin kamuoyuna ayrıca bilgi verilmesi bekleniyor.

Planlanan sistemin hayata geçirilmesiyle Kütahya genelindeki 546 köyde yaşayan vatandaşların uygun fiyatlı yerli kömüre erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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