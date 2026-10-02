Haberler

Bilecik UMKE, Eskişehir'deki 3 günlük tatbikatta deprem ve kaza müdahalesi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik UMKE, Eskişehir'deki 3 günlük tatbikatta deprem ve kaza müdahalesi yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik UMKE'nin de katıldığı Bölge Tatbikat Kampı, Eskişehir UMKE ev sahipliğinde Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. 3 gün süren kampta deprem ve kazaya anında müdahale tatbikatı yapıldı.

Bilecik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'nin (UMKE) katıldığı gerçeği aratmayan tatbikat tam not aldı.

Eskişehir UMKE ev sahipliğinde 26.'ncı bölge illeri olan Eskişehir, Bilecik ve Kütahya katılımıyla Bölge Tatbikat Kampı gerçekleştirildi.

Ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve afetlere hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikat kampında, ekipler bilgi ve tecrübelerini sahaya yansıtma fırsatı buldu. Deprem ve kazada anında ve hızlı müdahale tatbikatı yapılırken, 3 gün süren kamp hatıra fotoğrafın çekinmesiyle son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! 40 milyar dolarlık hedef için kritik görüşme

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! Masada 40 milyar dolarlık hedef var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı

Ülke şokta! Yüzlerce asker böyle esir alındı
Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı yaşamını Darülaceze'de sürdürüyor

Bir dönemin Türkiye Güzeliydi! Bakın şimdi nerede yaşıyor
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltında olan MHK başkanı ile ilgili yeni gelişme
Yılancı Kemal'e dişli rakip! Yakalamak tam 4 saat sürdü

Yılancı Kemal bu kez fena terledi!
Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında 5 tutuklama

Bolu'daki belediye kooperatifi soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin Medine'ye saldırısına kınama
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

455 bin kişinin gözü bu toplantıda