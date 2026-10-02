Bilecik UMKE, Eskişehir'deki 3 günlük tatbikatta deprem ve kaza müdahalesi yaptı

Bilecik UMKE, Eskişehir'deki 3 günlük tatbikatta deprem ve kaza müdahalesi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik UMKE'nin de katıldığı Bölge Tatbikat Kampı, Eskişehir UMKE ev sahipliğinde Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. 3 gün süren kampta deprem ve kazaya anında müdahale tatbikatı yapıldı.
Bilecik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'nin (UMKE) katıldığı gerçeği aratmayan tatbikat tam not aldı.
Eskişehir UMKE ev sahipliğinde 26.'ncı bölge illeri olan Eskişehir, Bilecik ve Kütahya katılımıyla Bölge Tatbikat Kampı gerçekleştirildi.
Ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve afetlere hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikat kampında, ekipler bilgi ve tecrübelerini sahaya yansıtma fırsatı buldu. Deprem ve kazada anında ve hızlı müdahale tatbikatı yapılırken, 3 gün süren kamp hatıra fotoğrafın çekinmesiyle son buldu.