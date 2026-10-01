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Kütahya Simav'da hünnap pazar tezgahlarında 50-80 TL arasında satışa sunuldu

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Kütahya Simav'da hünnap pazar tezgahlarında 50-80 TL arasında satışa sunuldu
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Kütahya'nın Simav ilçesinde yetiştirilen hünnap, pazar tezgahlarında kilogramı 50-80 TL arasında satışa sunuldu. Üretici ve pazarcı esnafı Yusuf Özkan, ürün miktarının fazla olduğunu ancak artan maliyetler ve fiyat istikrarsızlığı nedeniyle çiftçinin zorlandığını belirtti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yetiştirilen hünnap, pazar tezgahlarında yerini aldı. Kalitesi ve aromasıyla dikkat çeken Simav hünnabı, kilogramı 50 ile 80 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Türkiye'nin farklı il ve ilçelerine de gönderilen hünnapta üretim her yıl artıyor.

Pazarcı esnafı ve üretici Yusuf Özkan, bu yıl ürün miktarının fazla olduğunu ancak fiyat istikrarının istenilen seviyede olmadığını belirtti. Özkan, üreticinin artan maliyetler nedeniyle zorlandığını söyledi.

Özkan, Simav'da hünnap üretiminin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Simav'da üretim devam etmekte. Uzun zamandır ekim yapılıyor ve her yıl ürün miktarı artmakta. Fakat bu sene ürünümüz çok, ancak fiyat istikrarımız yok. Ürünler pazar tezgahlarında görülmeye başladı. Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde de satışı başladı" dedi.

Türkiye genelinde hünnaba yönelik pazarın genişlediğini ifade eden Özkan, "İleride daha geniş bir pazar bekliyoruz. Bir beklentimiz olduğu için üretimi bu şekilde hızlandırdık. Ben aynı zamanda hem üretici hem de fidan üreticisiyim. Kendi halkıma faydalı olmaya çalışıyorum. Aslen Demirciliyim. Demirci'de de aynı şekilde üretimin yaygınlığı devam ediyor. Bugün Demirci'den getirdiğimiz yaklaşık bir ton ürünü İstanbul'a gönderdik" diye konuştu.

Geçen yıla göre fiyatların daha düşük olduğunu belirten Özkan, "Geçen seneye göre bu yıl fiyatlarımız biraz daha aşağıda. Geçen yılki fiyatları tam olarak yakalayamadık. Giderlerimiz çok yüksek. Cebimize gelen para az olduğu için maliyetleri karşılamakta zorlanıyoruz. Çiftçi zor durumda ve biraz sıkıntı içerisinde" ifadelerini kullandı.

Hünnabın "ölümsüzlük meyvesi" olarak tanındığını söyleyen Özkan, Simav hünnabının aromasının ve kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, "Ürün, 'ölümsüzlük meyvesi' olarak tanındığı için Türkiye genelinde güzel bir pazar oluşmaya başladı. Şu anda satış konusunda herhangi bir sıkıntımız yok, ancak fiyatımız hoş değil. Sadece bundan şikayetçiyiz. Simav'ın ürünü diğer bölgelere göre farklıdır. Aroması biraz daha yüksektir. Bu durum toprak ve havayla alakalı. Diğer yerlere göre kalitesi biraz daha yüksek. Ürünümüz şu anda Türkiye genelinde tanınmaya başladı" dedi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da hünnap fiyatlarını değerlendirdi. Bir vatandaş, çiftçinin emeğinin karşılığını almasını istediklerini belirterek, "Çiftçinin malı para yapsın isteriz. Köylü üretsin, kazansın" diye konuştu.

Bir vatandaş ise bu yıl fiyatların iyi olduğunu belirterek, "Vallahi bugün fiyatlar iyi gibi. Fiyatlar bugün bayağı güzel" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl fiyatların daha yüksek olduğunu belirten başka bir vatandaş, "Geçen sene biraz kıtlık olduğu için fiyatlar bayağı yüksekti. Bu sene bayağı güzel" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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