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Kütahya-Tavşanlı yolunda minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Kütahya-Tavşanlı yolunda minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 17. kilometresinde karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi; sürücünün cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kütahya'da yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Umut S'nin (23) kullandığı 43 AHF 335 plakalı motosiklet, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 17. kilometresinde karşı yönden gelen H.K. yönetimindeki 43 HF 676 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsü Mehmet Umut S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet Umut S'nin cenazesi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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