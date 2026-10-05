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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü sahipsiz hayvanlara mama desteği verdi

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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü sahipsiz hayvanlara mama desteği verdi
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla KÜSHAYKOB Sahipsiz Hayvan Bakım Evi'nde sahipsiz hayvanlara mama desteği sağladı. Ziyaret, 1001 Hayır Şartı kapsamında yapıldı ve hayvanların beslenmesine katkı sunuldu.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sahipsiz hayvanlara mama desteğinde bulunuldu.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Kütahya Valiliği KÜSHAYKOB Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ziyaret edildi. Kütahya Vakıflar Müdürlüğünce idare edilen Reşide Hatice Hanım Vakfı ile Mustafa Ağa Bin Mustafa Vakfı'nın hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlandı. 1001 Hayır Şartı kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile vakıf medeniyetinin asırlardır yaşattığı merhamet, şefkat ve yardımlaşma anlayışının tüm canlıları kapsayan yönüne dikkat çekildi.

Vakıf kültürünün iyilik ve dayanışma geleneğini günümüzde de yaşatmayı amaçlayan çalışma kapsamında sahipsiz hayvanların beslenmesine katkı sağlandı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün, vakıfların hayır şartlarını yaşatarak iyiliği toplumun farklı kesimlerine ulaştırmaya ve vakıf medeniyetinin merhamet anlayışını gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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