Kütahya Tavşanlı'da motosiklet otomobille çarpıştı, motosikletli öldü, 2 yaralı

Kütahya Tavşanlı'da motosiklet otomobille çarpıştı, motosikletli öldü, 2 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Domaniç-İnegöl kara yolu Durabey köyü kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Osman Öztürk hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü R.E. ile motosikletteki E.N.K. yaralandı.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Osman Öztürk hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Domaniç-İnegöl kara yolu Durabey köyü kavşağında meydana geldi. R.E. idaresindeki 43 AAS 015 plakalı otomobil ile Osman Öztürk yönetimindeki 43 AIF 976 plakalı motosiklet çarpıştı. Otomobil sürücüsü R.E. ile motosikletli Osman Öztürk ve arkasındaki arkadaşı E.N.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Osman Öztürk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.