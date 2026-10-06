Haberler

Vali Işın, Kütahya Müzesi'nde 62 bin 701 eserden 3 bin 300'ün sergilendiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Işın, Kütahya Müzesi'nde 62 bin 701 eserden 3 bin 300'ün sergilendiğini söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Müzesi'nin Avrupa standartlarını aratmayacak düzeyde olduğunu belirterek müzede 62 bin 701 tarihi eser bulunduğunu, 3 bin 300'ünün sergilendiğini söyledi. Işın, müzenin Kütahya'nın 6 bin yıl öncesine uzanan tarihini yansıttığını belirtti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Müzesi'nin Avrupa standartlarını aratmayacak nitelikte olduğunu belirterek, müzede 62 bin 701 tarihi eserin bulunduğunu, 3 bin 300 eserin ise sergilendiğini söyledi.

Müzedeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Musa Işın, müzenin Kütahya'nın binlerce yıllık tarihini yansıttığını belirterek, "Hep birlikte Kütahya müzemizi gezdik. Müze uzun bir süreden beri inşaatı devam eden bir müzeydi. Ancak gezdiğimizde, gördüğümüzde gerçekten olağanüstü ifade edilebilecek bir şekilde Avrupa standartlarını aratmayacak bir müzeye sahip olduğumuzu çok rahatlıkla görebiliyoruz" dedi.

Işın, müzedeki eser sayısına ilişkin, "Burada 62 bin 701 tarihi eser var. Sergilenen ise 3 bin 300 eserimiz mevcuttur. Geri kalanları muhafaza ediyoruz yine burada" ifadelerini kullandı.

"Kütahya'nın tarihini 6 bin yıl öncesine kadar görebiliyoruz"

Kütahya'nın tarihinin 6 bin yıl öncesine kadar uzandığını belirten Işın, "Kütahya'nın tarihini 6 bin yıl öncesine kadar bu müzeden görebiliyoruz ve götürebiliyoruz. Frigyalılar, Asurlular, Hititler, Romalılar, Selçuklular, Germiyanoğulları, Osmanlı Cihan Devleti, Cumhuriyet dönemini ihtiva edecek şekilde burada eserlerimiz mevcuttur. Kütahya'nın ne kadar kadim bir medeniyete sahip olduğunu müzemizde çok rahatlıkla görebiliyoruz" diye konuştu.

Müzenin modern ve çağdaş yöntemlerle hazırlandığını ifade eden Işın, "Müze tamamen modern ve çağdaş yöntemlerle yapıldı ve teşhir edilmiş vaziyettedir. Kütahya'nın medeniyetine, kültürüne baktığımız zaman gerçekten bunu hak ettiğini görüyoruz. Gün geçtikçe Kütahya'nın hazinelerini, saklı hazinelerini çok rahatlıkla gün ışığına çıkarıyoruz ve bunu milletimize, Türk toplumuna rahatlıkla gösterebiliyoruz" dedi.

"Kıymetli eserler burada sergilenecek"

Kütahya'nın birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını dile getiren Işın, "Kütahya bildiğiniz gibi kadim bir medeniyete sahiptir. Çok uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıkların o dönemki yaşantılarını, ürettiklerini burada sergileme imkanımız oldu. Aynı zamanda kazılarımız devam etmektedir. Bu kazılarda çıkabilecek olan kıymetli eserler yine burada milletimizin teveccühüne sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Müzenin kentin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Vali Işın, "İnşallah bu Kütahya'mızın önemli tanıtım noktalarından bir tanesi olacaktır. Dolayısıyla bu müzemizin Kütahya'nın tanıtılmasına, kadim medeniyetinin gösterilmesine ve tanıtımına faydası olacağını düşünüyorum ve öyle görülüyor" diye konuştu.

Işın, "İnşallah Kütahya'mızın bir tarih ve turizm şehri olması noktasında daha büyük adımlarımız olacaktır. Bunları da inşallah hep beraber yakın bir zamanda göreceğiz. Bu müzemizin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Programa Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, bazı il protokolü üyeleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu

Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık

Şahinlerden birlik yemeği: Onlarca araç, yüzlerce kişi...
Takla atan otomobil 2 tır sürücüsünün üzerine uçtu: 6 yaralı

Yol kenarında bekleyenlerin üzerine uçtu: Çok sayıda yaralı var
Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı

TikTok'taki sözleri başını yaktı! Peker'in paylaşımı dikkat çekti
96 yaşındaki Rahmi Koç'un golf kombini dikkat çekti

Türkiye'nin en zenginlerinden biri! Kim der ki 96 yaşında
Fransa'da öğrenci eyleminde korkunç olay! Müdahale sırasında bomba patladı, 15 yaşındaki çocuk elini kaybetti

Lise eyleminde korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk elini kaybetti
40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi

40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi