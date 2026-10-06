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Kütahya Hisarcık'ta otluk yangını 3 dekarlık alanda hasara yol açtı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Arpalık mevkiinde çıkan otluk yangını, ekiplerin 1 arazözle müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 3 dekarlık alan zarar gördü; bölgede soğutma çalışması sürerken çıkış nedeni araştırılıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın, Hisarcık ilçesi Arpalık mevkiinde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, Emet Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri 1 arazözle müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 dekarlık otluk alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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