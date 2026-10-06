Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı

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Kütahya'da görev süresi boyunca halkın sevgisini kazanan ve "Trafiğin ablası" olarak anılan kıdemli polis memuru Yasemin Bodur Karasu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Karasu'nun beylik silahını kullanarak hayatına son vermesi, görev yaptığı Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nde ve kentte büyük üzüntü yarattı.

DERNEKTEN TAZİYE VE CENAZE AÇIKLAMASI

Yaşanan acı olayın ardından Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli, uzun yıllardır görev yapan ve 'Trafiğin Ablası' olarak anılan polis memuru YASEMİN BODUR KARASU beylik silahı ile hayatına son vermiştir."

SON YOLCULUĞUNA İZMİR'DE UĞURLANACAK

Hayatını kaybeden polis memuru Yasemin Bodur Karasu’nun cenaze programı da belli oldu. Merhumenin cenazesinin, İzmir Karabağlar’da bulunan Yeşilyurt Kavaklıpınar (Üzümcü) Camii’nden öğle namazını müteakip kaldırılacağı ve son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat sürdürülüyor.

Kaynak: Haberler.com