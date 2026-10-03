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Altıntaş'ta TÜBİTAK 4009 projesinde öğrencilere sürdürülebilir tarım anlatıldı

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Altıntaş'ta TÜBİTAK 4009 projesinde öğrencilere sürdürülebilir tarım anlatıldı
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Kütahya Altıntaş'ta TÜBİTAK 4009 kapsamında yürütülen 'Köyde Bilim' projesi, sürdürülebilir tarım söyleşisiyle sona erdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Yusuf Başar öğrenci ve velilere sürdürülebilir tarımı anlattı; etkinlik BİLSEM iş birliğiyle tamamlandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde TÜBİTAK 4009 kapsamında gerçekleştirilen "Gelenekten Geleceğe: Köyde Bilim, Teknoloji ve Tarımsal Bilgi Buluşması" projesi, sürdürülebilir tarım söyleşisiyle sona erdi.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yusuf Başar, öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek sürdürülebilir tarım, doğal kaynakların korunması ve geleceğin tarım uygulamaları üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) iş birliğiyle yürütülen proje ile öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma, üretme ve çevre bilinci kazanmalarına katkı sağlanması hedeflendi.

Programa Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan ile Şube Müdürleri İslam Aktepe ve Serdar Koyuncu da katıldı.

Bilim, teknoloji ve tarımı öğrencilerle buluşturan proje, gerçekleştirilen etkinliklerin ardından başarıyla tamamlandı. Projenin tamamlanması dolayısıyla emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere, velilere, BİLSEM'e, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve proje ekibine teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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