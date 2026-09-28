Kütahya'da kavşakta feci kaza kamerada! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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Kütahya'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GEDİZ KAVŞAĞINDA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Altıntaş- Dumlupınar çevre yolu Gediz kavşağında meydana geldi. Çetin Özkan yönetimindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil ile Abdülmütalip Yorulmaz idaresindeki 43 KN 792 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Yorulmaz'ın aracında bulunan Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efekoca (75) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Abdülmütalip Yorulmaz'ın yanı sıra Ayşe Yüksel, Ayşe Topsakal, Umriye Topsakal ile diğer otomobilin sürücüsü Çetin Özkan ve Seven Özkan, Belinay Özkan ile Tuana Özkan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Ayfer Yorulmaz ile Seher Efekoca'nın cenazeleri ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde biri kavşaktan dönen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı