Kütahya'da iş yerinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, zanlı yakalandı

Kütahya'da iş yerinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, zanlı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da Pirler Mahallesi'ndeki iş yerinde bıçaklı saldırıya uğrayan 51 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
Kütahya'da iş yerinde bıçakla saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokağı'nda kendine ait dükkanda hediyelik eşya satan Nalan Temelkıran (51), iş yerine gelen Salih T'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çok sayıda bıçak darbesi alan Temelkıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İki çocuk annesi kadının cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kaçan cinayet zanlısı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince saklandığı evde yakalandı.