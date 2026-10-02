Kütahya'da üniversite öğrenci ve öğretmenlerine uyuşturucu, siber suç eğitimi verildi

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Kütahya'da üniversitesi öğrenci ve öğretmenlere yönelik uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Sosyal Hizmetler Bölümü öğrenci ve öğretmenlerine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Eğitimde, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, siber suçlara karşı farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi de verildi.

Programda ayrıca uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve mücadelede vatandaşların ihbarda bulunabilmesini sağlayan UYUMA uygulaması hakkında bilgi verilerek uygulamanın kullanımı tanıtıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimle öğrencilerin uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile siber tehditlere karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı