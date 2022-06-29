Necmettin Erbakan Haberleri - Necmettin Erbakan Kimdir - Haberler

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Necmettin Erbakan Haberleri

Necmettin Erbakan haber, Necmettin Erbakan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Necmettin Erbakan

Necmettin Erbakan Biyografisi

Doğum YeriSinop / Türkiye
Doğum Tarihi29.10.1926 / 27.2.2011

Necmettin Erbakan Kimdir ?

29.10.1926 yılında Sinop'da eski milletvekili ve başbakan Hakim Mehmet Sabri ile Kamer Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafı Adana'nın Kozan ilçesinin tanınmış ailelerinden. İlk öğrenimine Kayseri'de başlamasına karşın babasının tayin olması dolayısıyla Trabzon'da tamamladı. İstanbul Erkek Lisesini birincilikle bitirdi
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Seydişehir'de üniversite öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Seydişehir'de üniversite öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Necmettin Erbakan - Dün 16:09
Konya'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Konya'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Necmettin Erbakan - Dün 13:09
ISESCO Arapça Dil Merkezinden Türk üniversitelerindeki Arapça hocalarına eğitim

ISESCO Arapça Dil Merkezinden Türk üniversitelerindeki Arapça hocalarına eğitim

Necmettin Erbakan - 28.06.2022
Konya'da bıçaklı kavgada 1 çocuk ağır yaralandı

Konya'da bıçaklı kavgada 1 çocuk ağır yaralandı

Necmettin Erbakan - 27.06.2022
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Trabzon'da

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Trabzon'da

Necmettin Erbakan - 26.06.2022
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Şanlıurfa kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Şanlıurfa kongresine katıldı

Necmettin Erbakan - 26.06.2022
Elazığ Yolspor altyapı seçmeleri yapacak

Elazığ Yolspor altyapı seçmeleri yapacak

Necmettin Erbakan - 26.06.2022
Son dakika: Yumrukla bayıltıp, yerde de defalarca tekmeledi...O anlar kamerada

Son dakika: Yumrukla bayıltıp, yerde de defalarca tekmeledi...O anlar kamerada

Necmettin Erbakan - 26.06.2022
Atıklar sanat eseri robotlara dönüştü

Atıklar sanat eseri robotlara dönüştü

Necmettin Erbakan - 26.06.2022
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partililerle buluştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partililerle buluştu

Necmettin Erbakan - 25.06.2022
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililerle buluştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililerle buluştu Açıklaması

Necmettin Erbakan - 25.06.2022
Adalet Bakanı Bozdağ: 'Adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır'

Adalet Bakanı Bozdağ: "Adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır"

Necmettin Erbakan - 24.06.2022
Adalet Bakanı Bozdağ: Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır

Adalet Bakanı Bozdağ: Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır

Necmettin Erbakan - 23.06.2022
Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Necmettin Erbakan - 23.06.2022
Meral Akşener milletvekili mi? Meral Akşener milletvekili seçildi mi?

Meral Akşener milletvekili mi? Meral Akşener milletvekili seçildi mi?

Necmettin Erbakan - 23.06.2022
Çayırova'da kadın tiyatro okulu açılıyor

Çayırova'da kadın tiyatro okulu açılıyor

Necmettin Erbakan - 23.06.2022
Sultangazi'de Bilim Merkezi'nden yılsonu programı

Sultangazi'de Bilim Merkezi'nden yılsonu programı

Necmettin Erbakan - 20.06.2022
Fatih Erbakan: Borç ve faiz ekonomisi çıkmaz sokaktır

Fatih Erbakan: Borç ve faiz ekonomisi çıkmaz sokaktır

Necmettin Erbakan - 19.06.2022
Karamollaoğlu: Merkez Bankası'nın Kasası Delindi. Açığı Kapatamıyorlar

Karamollaoğlu: Merkez Bankası'nın Kasası Delindi. Açığı Kapatamıyorlar

Necmettin Erbakan - 19.06.2022
Sultangazi'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi kapanış programı yapıldı

Sultangazi'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi kapanış programı yapıldı

Necmettin Erbakan - 19.06.2022
Konya'da Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi

Konya'da Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan - 18.06.2022
Arkadaşlarının sabrını ölçen lise öğrencileri TÜBİTAK finalinden ödülle döndü

Arkadaşlarının sabrını ölçen lise öğrencileri TÜBİTAK finalinden ödülle döndü

Necmettin Erbakan - 18.06.2022
1. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali Başlıyor

1. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali Başlıyor

Necmettin Erbakan - 18.06.2022
YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz

YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz

Necmettin Erbakan - 16.06.2022
D8 ülkeleri hangileri? D-8 nedir, açılımı ne? D-8 'de kimler var, hangi ülkeler üyedir? Türkiye D-8'e üye mi?

D8 ülkeleri hangileri? D-8 nedir, açılımı ne? D-8 'de kimler var, hangi ülkeler üyedir? Türkiye D-8'e üye mi?

Necmettin Erbakan - 16.06.2022
D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var

D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var

Necmettin Erbakan - 16.06.2022
Seydişehir'de sınav koordinasyon toplantısı

Seydişehir'de sınav koordinasyon toplantısı

Necmettin Erbakan - 16.06.2022
D-8 Yatırım Forumu başladı - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

D-8 Yatırım Forumu başladı - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Necmettin Erbakan - 16.06.2022
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haberler.com aracılığıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haberler.com aracılığıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Necmettin Erbakan - 15.06.2022
D-8'in 25'inci kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi

D-8'in 25'inci kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi

Necmettin Erbakan - 15.06.2022
Karamollaoğlu: Seçimler Tam Zamanında Yapıldığı Takdirde Erdoğan Aday Olamaz

Karamollaoğlu: Seçimler Tam Zamanında Yapıldığı Takdirde Erdoğan Aday Olamaz

Necmettin Erbakan - 15.06.2022
Çayırova'da kursiyerlerden türkü ziyafeti

Çayırova'da kursiyerlerden türkü ziyafeti

Necmettin Erbakan - 15.06.2022
Fatih Erbakan: Bu organizasyon adil bir dünyanın ilk adımıdır

Fatih Erbakan: Bu organizasyon adil bir dünyanın ilk adımıdır

Necmettin Erbakan - 15.06.2022
Bakan Kurum, Mamak'taki Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu Açıklaması

Bakan Kurum, Mamak'taki Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu Açıklaması

Necmettin Erbakan - 14.06.2022
Bakan Kurum: Ankara'da 3 yıkık, 76 az, 27 ağır hasarlı bina var

Bakan Kurum: Ankara'da 3 yıkık, 76 az, 27 ağır hasarlı bina var

Necmettin Erbakan - 14.06.2022
Bakan Kurum: 'Mamak'a donatıları, parkları, bahçeleriyle toplamda 15 bin 696 konut kazandırmış olacağız'

Bakan Kurum: "Mamak'a donatıları, parkları, bahçeleriyle toplamda 15 bin 696 konut kazandırmış olacağız"

Necmettin Erbakan - 14.06.2022
Kadavradan nakille hayata tutunan hasta bağışçılara minnettar

Kadavradan nakille hayata tutunan hasta bağışçılara minnettar

Necmettin Erbakan - 14.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Haziran 2022

Necmettin Erbakan - 13.06.2022
Bu kütüphane çocuklara kitap okumayı sevdirecek: Kitap Kahve 7'den 70'e herkese hitap edecek

Bu kütüphane çocuklara kitap okumayı sevdirecek: Kitap Kahve 7'den 70'e herkese hitap edecek

Necmettin Erbakan - 13.06.2022
Meslek lisesi öğrencileri mezun olmadan iş teklifi alıyor

Meslek lisesi öğrencileri mezun olmadan iş teklifi alıyor

Necmettin Erbakan - 13.06.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Necmettin Erbakan - 12.06.2022
İSTANBUL BÜLTEN-3

İSTANBUL BÜLTEN-3

Necmettin Erbakan - 11.06.2022
Cem Uzan: Haziran 2023'te yapılacak seçimde adayım, Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım

Cem Uzan: Haziran 2023'te yapılacak seçimde adayım, Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım

Necmettin Erbakan - 09.06.2022
Şenay Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın ne öğretmeni idi? Aybüke Yalçın ne zaman şehit oldu?

Şenay Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın ne öğretmeni idi? Aybüke Yalçın ne zaman şehit oldu?

Necmettin Erbakan - 09.06.2022
Şehit Aybüke öğretmeni, üniversiteden sınıf arkadaşı anlattı

Şehit Aybüke öğretmeni, üniversiteden sınıf arkadaşı anlattı

Necmettin Erbakan - 08.06.2022
Aybüke öğretmenin katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçti

Aybüke öğretmenin katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçti

Necmettin Erbakan - 08.06.2022
Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları 2022: Biyoloji Öğretmenliği Sıralama 2022! (YÖK ATLAS)

Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları 2022: Biyoloji Öğretmenliği Sıralama 2022! (YÖK ATLAS)

Necmettin Erbakan - 07.06.2022
Ereğli'de organik tarımda ilk adım atıldı

Ereğli'de organik tarımda ilk adım atıldı

Necmettin Erbakan - 07.06.2022
İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi listesi! 7 Haziran 2022 Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi listesi! 7 Haziran 2022 Küçükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Necmettin Erbakan - 07.06.2022
Anavarza kapılarını dünyaya aralıyor

Anavarza kapılarını dünyaya aralıyor

Necmettin Erbakan - 05.06.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Necmettin Erbakan - 05.06.2022
Kırmızı ışık ihlaliyle gelen kaza kamerada

Kırmızı ışık ihlaliyle gelen kaza kamerada

Necmettin Erbakan - 05.06.2022
2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı

2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı

Necmettin Erbakan - 04.06.2022
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu... O anlar kamerada

Necmettin Erbakan - 04.06.2022
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü hakkında YÖK'e şikayet

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü hakkında YÖK'e şikayet

Necmettin Erbakan - 03.06.2022
Osmaniye Belediyesi tarafından 'Çevre Festivali' düzenlendi

Osmaniye Belediyesi tarafından "Çevre Festivali" düzenlendi

Necmettin Erbakan - 02.06.2022
AK Parti'li Çakır: 'Gayrimilli zihniyete aziz milletimiz geçit vermeyecektir'

AK Parti'li Çakır: "Gayrimilli zihniyete aziz milletimiz geçit vermeyecektir"

Necmettin Erbakan - 02.06.2022
Nazlı Şahin'e gözü gibi bakıyor

Nazlı Şahin'e gözü gibi bakıyor

Necmettin Erbakan - 02.06.2022
'Nazlı Şahin' ismini verdiği otomobile gözü gibi bakıyor...Özal ve Erbakan'ın bindiği otomobilini haftada sadece 2 saat kullanıyor

"Nazlı Şahin" ismini verdiği otomobile gözü gibi bakıyor...Özal ve Erbakan'ın bindiği otomobilini haftada sadece 2 saat kullanıyor

Necmettin Erbakan - 02.06.2022
Çalıştığı hastanede asansör boşluğa düşen radyoloji teknikeri öldü (2)- Yeniden

Çalıştığı hastanede asansör boşluğa düşen radyoloji teknikeri öldü (2)- Yeniden

Necmettin Erbakan - 01.06.2022
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE MAKET İZMARİTLERLE FARKINDALIK OLUŞTURDULAR

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE MAKET İZMARİTLERLE FARKINDALIK OLUŞTURDULAR

Necmettin Erbakan - 31.05.2022
FATİH ERBAKAN: TÜRK VE KÜRT'Ü AYIRIRSAN ORTADA NE TÜRK KALIR NE DE KÜRT

FATİH ERBAKAN: TÜRK VE KÜRT'Ü AYIRIRSAN ORTADA NE TÜRK KALIR NE DE KÜRT

Necmettin Erbakan - 29.05.2022
DİYARBAKIR - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da konuştu

DİYARBAKIR - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da konuştu

Necmettin Erbakan - 29.05.2022
Çocuğunun istismar edildiğini gören baba deliye döndü! Hepsi anbean kamerada

Çocuğunun istismar edildiğini gören baba deliye döndü! Hepsi anbean kamerada

Necmettin Erbakan - 28.05.2022
AK Gençler vefat eden gençler ve şehitler için lokma dağıttı

AK Gençler vefat eden gençler ve şehitler için lokma dağıttı

Necmettin Erbakan - 27.05.2022
Başkan Altay: 'Konya'nın Üretimini Sürdürmesi Dünya Adına Önemli Bir Sorumluluk'

Başkan Altay: "Konya'nın Üretimini Sürdürmesi Dünya Adına Önemli Bir Sorumluluk"

Necmettin Erbakan - 26.05.2022
Yılmaz Akçil: 'Ayasofya bin yıl bile geçse cami olarak kalmalı'

Yılmaz Akçil: "Ayasofya bin yıl bile geçse cami olarak kalmalı"

Necmettin Erbakan - 25.05.2022
Lise öğrencileri bomba bırakan İHA üretti

Lise öğrencileri bomba bırakan İHA üretti

Necmettin Erbakan - 24.05.2022
AK Parti'li Keşir, 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' buluşmalarında konuştu Açıklaması

AK Parti'li Keşir, "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" buluşmalarında konuştu Açıklaması

Necmettin Erbakan - 24.05.2022
Kırıkkale'de 'Huzur Köy Psikoeğitim' düzenlendi

Kırıkkale'de "Huzur Köy Psikoeğitim" düzenlendi

Necmettin Erbakan - 24.05.2022
'Profesyonel Mutfaklarda Yazılım' söyleşisi

"Profesyonel Mutfaklarda Yazılım" söyleşisi

Necmettin Erbakan - 23.05.2022
NİĞDE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÖMER FARUK, TOPRAĞA VERİLDİ

NİĞDE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÖMER FARUK, TOPRAĞA VERİLDİ

Necmettin Erbakan - 23.05.2022
Nevşehir Valisi Becel: 'Mutfak, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası'

Nevşehir Valisi Becel: "Mutfak, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası"

Necmettin Erbakan - 23.05.2022
Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi

Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi

Necmettin Erbakan - 23.05.2022
Niğde'deki kazada ölen Sude'nin evinde yas; ilçede festival eğlenceleri iptal (2)

Niğde'deki kazada ölen Sude'nin evinde yas; ilçede festival eğlenceleri iptal (2)

Necmettin Erbakan - 22.05.2022
Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Sivas İl Kongresi'nde konuştu

Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Sivas İl Kongresi'nde konuştu

Necmettin Erbakan - 22.05.2022
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (8)

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (8)

Necmettin Erbakan - 22.05.2022
'Göbeklitepe'den İssos'a, İnsanlığın Dirilişi' projesi tamamlandı

"Göbeklitepe'den İssos'a, İnsanlığın Dirilişi" projesi tamamlandı

Necmettin Erbakan - 21.05.2022
Konya Büyükşehir'den Sosyal Kalkınma Forumu

Konya Büyükşehir'den Sosyal Kalkınma Forumu

Necmettin Erbakan - 20.05.2022
Konya Büyükşehir'den 'Uluslararası Ecdat Sofrası Yemek Yarışması'

Konya Büyükşehir'den "Uluslararası Ecdat Sofrası Yemek Yarışması"

Necmettin Erbakan - 20.05.2022
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'İhracat olmadan dış ticaret açığını kapatamazsın'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "İhracat olmadan dış ticaret açığını kapatamazsın"

Necmettin Erbakan - 19.05.2022
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Necmettin Erbakan - 19.05.2022
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması

Necmettin Erbakan - 19.05.2022
Medyanın darbelerle imtihanını işleyen 'Ortak Hafıza' okurlarla buluştu

Medyanın darbelerle imtihanını işleyen "Ortak Hafıza" okurlarla buluştu

Necmettin Erbakan - 19.05.2022
BİLAL ERDOĞAN: BİZİM VAKIF GELENEĞİMİZİ AMERİKA VE BATI DEVAM ETTİRİYOR

BİLAL ERDOĞAN: BİZİM VAKIF GELENEĞİMİZİ AMERİKA VE BATI DEVAM ETTİRİYOR

Necmettin Erbakan - 18.05.2022
Konya'da '3. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi' yapıldı

Konya'da "3. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi" yapıldı

Necmettin Erbakan - 18.05.2022
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Tokat'ta konferansta konuştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Tokat'ta konferansta konuştu

Necmettin Erbakan - 18.05.2022
Konya'da 35. Ulusal Dilbilim Kurultayı yapılıyor

Konya'da 35. Ulusal Dilbilim Kurultayı yapılıyor

Necmettin Erbakan - 13.05.2022
Tarihi Akçakale Kalesi'ndeki kazılar haziranda tamamlanacak

Tarihi Akçakale Kalesi'ndeki kazılar haziranda tamamlanacak

Necmettin Erbakan - 13.05.2022
Diyarbakır'da yeni bulvar ve bağlantı yolları yapılıyor

Diyarbakır'da yeni bulvar ve bağlantı yolları yapılıyor

Necmettin Erbakan - 12.05.2022
TDP Genel Başkanı Sarıgül ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan görüştü

TDP Genel Başkanı Sarıgül ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan görüştü

Necmettin Erbakan - 11.05.2022
Sultangazi, 4. İstanbul Akıl Zeka Oyunları Turnuvası ve Ödül Törenine ev sahipliği yaptı

Sultangazi, 4. İstanbul Akıl Zeka Oyunları Turnuvası ve Ödül Törenine ev sahipliği yaptı

Necmettin Erbakan - 10.05.2022
Son dakika haberleri: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri: 'Fatura' kavgasının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Necmettin Erbakan - 10.05.2022
Faturalarını ödemediğini iddia ettiği kiracısını tüfekle vuran ev sahibi polise giderek teslim oldu

Faturalarını ödemediğini iddia ettiği kiracısını tüfekle vuran ev sahibi polise giderek teslim oldu

Necmettin Erbakan - 09.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

Necmettin Erbakan - 09.05.2022
Necmettin Erbakan'ın en güzel sözleri! En sevilen Necmettin Erbakan Kudüs ve İsrail sözleri!

Necmettin Erbakan'ın en güzel sözleri! En sevilen Necmettin Erbakan Kudüs ve İsrail sözleri!

Necmettin Erbakan - 28.02.2022
Necmettin Erbakan sözleri: Tarihe kazınmış Necmettin Erbakan sözleri! Necmettin Erbakan sözleri kısa, Kudüs, İsrail sözleri!

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Necmettin Erbakan - 04.02.2022
Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!

Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!

Necmettin Erbakan - 01.10.2021
Bülent Dilmaç kimdir? Prof. Dr. Bülent Dilmaç kaç yaşında, nereli? Bülent Dilmaç biyografisi!

Bülent Dilmaç kimdir? Prof. Dr. Bülent Dilmaç kaç yaşında, nereli? Bülent Dilmaç biyografisi!

Necmettin Erbakan - 25.08.2021
Fatih Erbakan kimdir? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Fatih Erbakan kimdir? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Necmettin Erbakan - 09.06.2021
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