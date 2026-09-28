Kütahya'da Mevlânâ'nın doğumunun 819. yıl dönümünde pilav ve ayran ikram edildi

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Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği tarafından, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin doğumunun 819'uncu yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Tarihi Ulu Camii önünde düzenlenen etkinlikte, Hazreti Mevlana ile torunları ve Mevlevi büyüklerinin ruhuna dua edildi. Duanın ardından hazırlanan pilav ve ayranlar plastik kaplarda vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliğe Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Tekin Uğurel ile vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanı Tekin Uğurel, Hazreti Mevlana'nın mesajlarını gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekerek, geleneksel hale getirdikleri ikramı bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uğurel, "Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğum gününde burada acizane ikramımız oluyor. Bu sene de aynısını tekrarladık. Hemşerilerimiz ve misafirlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Onlara ikram etmeye çalıştık. Lokma ikram ettik, dua ettik, andık ve Hazreti Mevlana'nın ve diğer evliyaların himmetlerini niyaz ettik" dedi.

Kütahya'nın Mevlevilik açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Uğurel, kentte Mevlana'nın torunlarından Ergun Çelebi ile uzun yıllar irşad görevini sürdüren Mevlevi büyüklerinin bulunduğunu ifade etti.

Uğurel, "Bu hizmeti devam ettirenlere, bugüne getirenlere ve bizlere ulaştıranlara dua ediyoruz. Acizane onların yolundan gitmeye çalışıyoruz. Bizim de yapmaya çalıştığımız onları anmak, vatandaşlarımıza ve insanlarımıza bu mirası aktarmak ve bu geleneği yaşatmak" diye konuştu.

"Mevlana'nın gönül coğrafyasının bir parçasıyız"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise Hazreti Mevlana'nın doğum yıl dönümünde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mevlana'nın yalnızca tarihi bir şahsiyet olarak anılmaması gerektiğini belirten Kızıltoprak, onun sevgi, merhamet, tevazu ve insanın olgunlaşması yönündeki mesajlarının günümüzde de önemini koruduğunu söyledi.

Kızıltoprak, "Mevlana'yı anmak, yalnızca bir tarihi hatırlamak değildir. O, 'Gel, gel, ne olursan ol yine gel' diyerek kapısını herkese açık tutan; 'Hamdım, piştim, yandım' sözüyle insanın olgunlaşma yolculuğunu anlatan bir gönül sultanıdır" ifadelerini kullandı.

Mevlana'nın Konya'da yaşamasına rağmen eserleri ve düşünceleriyle geniş bir coğrafyaya ulaştığını kaydeden Kızıltoprak, Kütahya'nın da Mevlevi kültürü açısından önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Kızıltoprak, "Bu anma Kütahya için ayrıca bir vefa borcudur. Çünkü bu topraklar, Mevleviliğin Konya ve Afyon'dan sonra üçüncü büyük durağını barındırır. Kütahya Mevlevihanesi, Ergun Çelebi ve Dönenler semti bu şehrin manevi haritasında önemli bir yere sahiptir. Kütahya, Mevlana'nın gönül coğrafyasının bir parçasıdır" dedi.

Mevlana'nın yalnızca güzel sözleriyle değil, ilmi yönüyle de anlaşılması gerektiğini vurgulayan Kızıltoprak, Mesnevi'nin insanın nefsini terbiye etme ve Hakk'a yönelme konusunda önemli bir rehber olduğunu ifade etti.

Kızıltoprak, Mevlana'nın öğretilerinin eğitim hayatına da yansıtılması gerektiğini belirterek, üniversitelerin öğrencileri yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil, aynı zamanda merhametli, ölçülü ve insanı seven kişiler olarak yetiştirmesinin önemine dikkat çekti.

Program, Hazreti Mevlana ve Mevlevi büyüklerinin ruhuna dualar edilmesi ve vatandaşlara yapılan ikramın ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı