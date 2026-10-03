Kütahya OSB itfaiyesi, İtfaiye Haftası'nda öğrenciler tarafından ziyaret edildi

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Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) itfaiyesini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarete Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Özünlü, İtfaiye Teknolojileri Alanı öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Okul heyetini Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin, Teknik Bölge Müdür Yardımcısı Burak Takıl, İnsan Kaynakları Şefi Gizem İnan, İtfaiye Şefi Serdar Özelci, İnsan Kaynakları Personeli Sevgi Tetik ve Kütahya OSB İtfaiye ekibi karşıladı.

"Mesleki eğitim ile saha tecrübesi bir araya geldi"

İtfaiye Teknolojileri Alanında eğitimlerini sürdüren öğrenciler açısından mesleki bilgi ve saha tecrübesinin bir araya geldiği ziyarette, Kütahya OSB İtfaiyesinin çalışma yapısı, sanayi tesislerinde yangın güvenliğinin önemi, muhtemel acil durumlara müdahale süreçleri ve itfaiye personelinin üstlendiği sorumluluklar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Öğrenciler, mesleğin sahadaki uygulamalarını yakından tanıma fırsatı bulurken, Kütahya OSB İtfaiye ekibinin sanayi bölgesinin güvenliğinin sağlanmasında yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Sanayi tesislerinin yoğun olarak bulunduğu organize sanayi bölgelerinde meydana gelebilecek yangın ve acil durumlara hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmenin kritik öneme sahip olduğu vurgulanırken; eğitimli insan kaynağının, teknik donanımın ve sürekli hazır durumda bulunan profesyonel ekiplerin güçlü bir yangın güvenliği altyapısının temel unsurları olduğu ifade edildi.

"Öğrencilerden itfaiye personeline hediye"

Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Kütahya OSB İtfaiye personeline hediyelerini takdim ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, öğretmenler, öğrenciler ve Kütahya OSB İtfaiye ekibinin birlikte gerçekleştirdiği hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı