Kütahya OSB Başkanı Eskioğlu, İtfaiyeciler Haftası'nda itfaiyenin önemini vurguladı.

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eskioğlu, mesajında itfaiyecilerin yangınların yanı sıra doğal afet, trafik kazası, arama-kurtarma ve çeşitli acil durumlarda toplumun can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

İtfaiyeciliğin cesaret, fedakarlık, disiplin ve güçlü bir görev bilinci gerektiren önemli bir meslek olduğunu ifade eden Eskioğlu, özellikle organize sanayi bölgelerinde itfaiye teşkilatlarının öneminin daha da arttığını kaydetti.

Kütahya OSB İtfaiyesinin, bölgede meydana gelebilecek yangın ve acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla faaliyet gösterdiğini aktaran Eskioğlu, itfaiye teşkilatının yalnızca bir müdahale birimi olmadığını, aynı zamanda çalışanların can güvenliği, sanayicilerin yatırımları ve üretimin sürekliliğinin korunmasında stratejik bir görev üstlendiğini vurguladı.

Kütahya OSB olarak itfaiye ve acil müdahale kapasitesini sürekli geliştirdiklerini belirten Eskioğlu, personel, araç, ekipman, eğitim ve müdahale kabiliyetinin güçlendirilmesine önem verdiklerini söyledi.

Eskioğlu, mesajının sonunda başta Kütahya OSB İtfaiye Teşkilatında görev yapanlar olmak üzere tüm itfaiyecilerin İtfaiyeciler Haftası'nı kutlayarak, görevleri sırasında hayatını kaybeden itfaiye personelini rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı