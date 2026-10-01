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Kütahya Tavşanlı'da tırın otomobile arkadan çarptığı kazada yaralanan olmadı

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Kütahya Tavşanlı'da tırın otomobile arkadan çarptığı kazada yaralanan olmadı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı çevreyolu Çukurköy Işıklı Kavşağı’nda tırın otomobile arkadan çarptığı maddi hasarlı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar oluştu, ekipler inceleme başlattı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı maddi hasarlı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Tavşanlı çevreyolu Çukurköy Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya yönüne seyreden F.S. idaresindeki 19 LH 880 plakalı tır, ışıklı kavşakta N.A. yönetimindeki 43 NT 540 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada şans eseri yaralanan olmadığı belirlendi. Her iki araçta da maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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