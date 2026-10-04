Kütahya Emet'te okul çevresinde kuralsız motosikletler yediemin otoparkına çekildi

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Kütahya'nın Emet ilçesinde polis ekipleri, öğrencilerin huzuru ve can güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kurallara uymayan motosikletler tek tek tespit edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve eğitim ortamının huzurunu korumak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik işlem yapılıyor.

Denetimlerde başta tescilsiz ve plakasız motosikletler olmak üzere mevzuata aykırı araçlar kontrol edildi. Ekipler tarafından tespit edilen kuralsız motosikletler, çekiciler aracılığıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Yetkililer, kurallara aykırı motosiklet kullanımının trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu, yüksek egzoz seslerinin ise okul çevrelerinde gürültü kirliliğine neden olarak eğitim ortamını olumsuz etkilediğini belirtti.

Denetimlerde özellikle 18 yaş altındaki çocukların ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanımının önlenmesine yönelik kontroller de gerçekleştirildi. Emniyet yetkilileri, ehliyetsiz sürücülerin hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekti.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliği ve ilçedeki huzur ortamının korunması amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin periyodik olarak ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Emniyet yetkilileri ayrıca anne ve babalara çağrıda bulunarak, çocuklarına ehliyetsiz şekilde motosiklet veya motorlu araç kullandırmamaları konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı