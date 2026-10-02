Kütahya Şaphane'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

Kütahya Şaphane'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde gıda işletmeleri, Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince denetlendi. Denetimlerde gıda güvenilirliği, hijyen, ürünlerin muhafaza ve satış şartlarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi; denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin gıda güvenilirliği, hijyen şartları, ürünlerin muhafaza ve satış şartları ile ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.