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Simavlı Gaziler Çanakkale’de

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Simavlı Gaziler Çanakkale’de
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Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşayan gaziler için, Kaymakamlık koordinesinde Çanakkale gezisi düzenlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan gaziler için, Kaymakamlık koordinesinde Çanakkale gezisi düzenlendi.

Simav Kaymakamlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmetler iş birliğinde ilçede yaşayan gazilere yönelik Çanakkale gezisi gerçekleştirildi. Gezi kapsamında Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere, tarihi ve manevi açıdan önem taşıyan çeşitli mekanlar ziyaret edildi. Gaziler, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve dualarla andı. Düzenlenen geziyle gazilerin Çanakkale'nin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görmeleri, Çanakkale ruhunu ve kahramanlık destanını bir kez daha yakından yaşamaları amaçlandı. Simav Kaymakamlığı, gezi programı boyunca gazilere eşlik eden ve organizasyonun düzenli şekilde yürütülmesine katkı sağlayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmetler personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kaymakamlık açıklamasında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitler rahmet ve minnetle anılırken, kahraman gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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