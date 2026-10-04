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Aydın’da hafızlık bölge yarışmasını Zeynep Berra Ordu ve Mehmet Emre Savran kazandı

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Aydın’da hafızlık bölge yarışmasını Zeynep Berra Ordu ve Mehmet Emre Savran kazandı
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Diyanet'in hafızlık eğitimini teşvik için düzenlediği Hafızlık Bölge Yarışması, Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Kızlar kategorisinde Kütahya'dan Zeynep Berra Ordu, erkekler kategorisinde İzmir'den Mehmet Emre Savran birinci oldu; ödüller verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafızlık eğitimini ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen Hafızlık Bölge Yarışması, Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bölge illerinden hafızlık kategorisinde dereceye giren kız ve erkek öğrencilerin katıldığı yarışmada, kategorilerinde bölge birincileri belli oldu.

Kur'an kurslarına katılımı artırmak ve öğrencilerin hafızlık eğitimine yönelik çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, bölge illerinden gelen öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i hıfzına yönelik bilgi ve yeterlilikleriyle değerlendirildi. Yarışmanın değerlendirme komisyonu başkanlığını Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya yürütürken, komisyon üyeleri tarafından öğrencilerin hafızlık düzeyleri ve Kur'an-ı Kerim'e ilişkin yeterlilikleri değerlendirildi. Yarışmada kız ve erkek öğrenciler ayrı kategorilerde yarıştı.

Yarışma sonunda kızlar kategorisinde Kütahya'dan katılan Zeynep Berra Ordu bölge birincisi olurken, erkekler kategorisinde İzmir'den katılan Mehmet Emre Savran birinciliği elde etti.

Programda konuşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, hafızlık eğitiminin öğrencilerin yanı sıra ailelerin ve Kur'an kursu öğreticilerinin büyük gayretleriyle sürdürüldüğünü belirtti. Güneş, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bölge yarışmasında dereceye giren öğrencilere programın sonunda hediyeleri takdim edildi. Yarışma, ödül takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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