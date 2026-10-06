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Kütahya Gediz'de ahır yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 küçükbaş telef oldu

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Kütahya Gediz'de ahır yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 küçükbaş telef oldu
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Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Tepepınar köyünde bir ahırda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Tepepınar köyünde Hamza Dayan'a (76) ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Dayan'ın yaşamını yitirdiği, 5 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Dayan'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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