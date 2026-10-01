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Kütahya Çavdarhisar'da üretici ve yatırımcılara kırsal kalkınma destekleri tanıtıldı

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Kütahya Çavdarhisar'da üretici ve yatırımcılara kırsal kalkınma destekleri tanıtıldı
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Kütahya Çavdarhisar'da üretici ve yatırımcılara yönelik kırsal kalkınma destekleri toplantısı gerçekleştirildi. Aslanhisar YEG ev sahipliğindeki programda KKYDP, IPARD ve IFAD kapsamındaki hibeler, başvuru süreçleri ve yatırım imkanları anlatıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde üretici ve yatırımcılara yönelik kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aslanhisar Yerel Eylem Grubu (YEG) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş de katıldı. Programda, üreticiler ve kırsal alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilere KKYDP, IPARD ve IFAD kapsamında sunulan hibe ve destek programları hakkında bilgi verildi. Desteklerden daha etkin yararlanılması, başvuru süreçleri ve yatırım imkanlarına ilişkin konular ele alındı.

Katılımcıların merak ettiği soruların da yanıtlandığı toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Yetkililer, kırsal alanda üretim, yatırım ve kalkınmanın desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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