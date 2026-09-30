Kütahya'da otizm projesi 9 kamu kurumu ve 1 STK temsilcilerine anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler ve Aileleri İçin Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Uygulama Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde görev yapan 9 kamu kurumu ile 1 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerine proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Projenin amacı, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerinin sosyal hizmetlere erişimini desteklemek ve ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlamak olarak aktarıldı.

Toplantıda ayrıca Kütahya İl Otizm Rehberi çalışmaları da ele alındı. Rehberin içeriğine ilişkin katılımcıların görüş ve önerileri alınırken, mevcut çalışmalar üzerinden değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve rehber çalışmasının daha kapsamlı hale getirilmesi amacıyla değerlendirmelerin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı