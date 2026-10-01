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Kütahya-Tavşanlı yolunda minibüsle çarpışan motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü öldü

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Kütahya-Tavşanlı yolunda minibüsle çarpışan motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü öldü
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Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı mevkisinde yolcu minibüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada 23 yaşındaki genç sürücü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen genç sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kütahya'da yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin 23 yaşındaki genç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya yönüne seyreden H.G. (67) idaresindeki 43 HF 676 plakalı yolcu minibüsü ile Mehmet Umut Sökmen'in kullandığı 43 AHF 335 plakalı motosiklet kavşak yakınında çarpıştı. İlk incelemelerde motosikletin yolun ters yönünde ilerlediğinin tespit edildiği öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Mehmet Umut Sökmen ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sökmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Sökmen'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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