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Soma'daki faciadan yürek burkan hikaye! 5 yıl sonra zorunlu döndüğü maden mezarı oldu

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Soma'daki faciadan yürek burkan hikaye! 5 yıl sonra zorunlu döndüğü maden mezarı oldu
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Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat maden ocağında meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasının ardından yürek yakan bir hayat hikayesi çıktı. Kazada can veren 20 yıllık madenci İsa Olcay'ın, emekli olmasına rağmen geçim sıkıntısı nedeniyle 5 yıl aradan sonra yeniden madene inmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan göçükte arama kurtarma çalışmaları acı haberlerle sona erdi. Sabah saatlerine kadar süren hummalı çalışmalar neticesinde göçük altında kalan işçilerin tamamına ulaşıldı. Kazada 2 işçi yaralanırken; Halit Ersay (37), Kerim Ören, Ramazan İnce (26), Ömer Karakaya ve İsa Olcay (49) hayatını kaybetti.

İsa Olcay

Öte yandan, göçükten yaralı olarak kurtarılan maden işçilerinden Süleyman Şakrak (33) ve İbrahim Çimen'in (44) sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Süleyman Şakrak'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. 

Halit Ersay

ARKALARINDA GÖZÜ YAŞLI EVLATLAR KALDI

Göçükte hayatını kaybeden işçilerden Halit Ersay'ın, Denizli'nin Çameli ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kırkağaç doğumlu Kerim Ören'in evli ve 2 çocuk babası olduğu, İzmir doğumlu Ömer Karakaya'nın ise evli ve 1 çocuk babası olduğu bildirildi.

Kerim Ören

"EMEKLİ OLDU, 5 YIL SONRA MADENE İNDİ"

Faciada hayatını kaybeden 5 işçiden biri olan İsa Olcay'ın emeklilikten 5 yıl sonra yeniden madene indiği öğrenildi. Acı haberi alarak Antalya'dan İzmir Buca'daki Adli Tıp Kurumu önüne gelen kardeş Yüksel Olcay, "Ağabeyim tam 20 yıldır madenciydi. Ancak emekli olduktan 5 yıl sonra, ekonomik sıkıntılardan dolayı yeniden madende çalışmaya başlamak zorunda kaldı. Kendisi Kütahya Gediz Gökler kasabasında yaşıyordu. Acı haberi dün akşam aldık ve apar topar Antalya'dan Buca Adli Tıp Kurumu'na geldim. Şimdi sonuçları bekliyoruz, cenazemizi alıp Kütahya'ya gideceğiz" diye konuştu.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Göçükten çıkarıldıktan sonra otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan maden şehitlerinden Kerim Ören ve Ömer Karakaya'nın işlemleri tamamlanarak memleketlerine gönderildi. 

Ömer Karakaya

Halit Ersay, Ramazan İnce ve İsa Olcay'ın cenazelerinin işlemleri ise sürüyor. Hayatını kaybeden işçilerden Kerim Ören ve Ömer Karakaya'nın cenazeleri Manisa'nın Kırkağaç ilçesine, Halit Ersay'ın cenazesi Denizli'ye, Ramazan İnce'nin cenazesi ise Balıkesir'in İvrindi ilçesine gönderilecek ve 4 işçi bugün memleketlerinde toprağa verilecek. 

Ramazan İnce

İsa Olcay'ın cenazesinin ise yarın Kütahya'nın Gediz ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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